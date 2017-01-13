Курбединов: Семену в суде представят как русофоба и путиноненавистника

Одно из направлений, по которому работают российские спецслужбы в Крыму – давление на СМИ. Таким стало дело Николая Семены, которого намерены представить как «русофоба и путиноненавистника». Об этом на пресс-конференции в Киеве 13 января рассказал адвокат Эмиль Курбединов.

«Дело Николая Семены и обыски, которые были проведены у журналистов в Крыму – это ни что иное как посыл журналистам на территории Автономной Республики Крым о том, что нужно прекратить свою активную деятельность. Русофоб, путиноненавистник, в самых негативных оттенках его представят, лишь за то, что он давал определенный анализ и представлял свою точку зрения по поводу определенных политических моментов», – сказал Курбединов.

Адвокат напомнил, что 80% уголовного дела в отношении Николая Семены состоит из скриншотов материалов, которые находятся в компьютере журналиста. По мнению Курбединова, никаких весомых доказательств вины Семены в деле не представлено. К экспертизам же российских спецслужб адвокат относится «весьма критически».

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении автора Радіо Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.



