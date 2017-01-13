Украинский МИД держит на контроле ситуацию с задержанием активиста в Крыму – Беца

Украинский МИД держит на контроле ситуацию с задержанием в Крыму активиста Андрея Виноградова, но официальных заявлений не дает, пока нет достоверной информации. Об этом 13 января в комментарии Крым.Реалии рассказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Сейчас мы пытаемся получить полную информацию о произошедшем, поскольку новость о задержании Андрея Виноградова и его жены мы узнали только из СМИ. К сожалению, в Крыму такие ситуации случаются почти каждый день, мы не знаем, правдивые эти новости или очередной фейк российских властей. Каждый такой случай не остается без внимания МИДа, мы держим это на своем контроле. У нас нет на полуострове своего представительства или консульства, и все данные по Крыму, которые мы имеем, получаем от правозащитников или журналистов. Нужно перепроверить эту информацию и сформировать комплексную картину происходящего. Как только это будет сделано, мы сможем высказать позицию МИДа», – сказала Беца.

12 января стало известно о задержании в Симферополе силовиками ФСБ России активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова и его супруги Натальи. Вечером 12 января сообщалось, что Андрея Виноградова вместе с женой отпустили домой.