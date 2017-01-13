В Крыму организовалась прослойка гражданских активистов, которые посещают места обысков, судебные заседания, проводят мониторинг по соблюдению прав человека, освещают ситуацию в СМИ. Таких активистов начали подвергать административному преследованию.

Об этом на пресс-конференции в Киеве 13 января рассказала правозащитник Лиля Гемеджи.

«Что происходит: неравнодушные люди выходят, освещают ситуацию и становятся теми, на кого ФСБ собирает досье, их фотографируют и потом «отрабатывают». Происходит запугивание и преследование активистов для того, чтобы подавить освещение всех правонарушений в Крыму», – считает правозащитник.

Она напомнила о ситуации, которая произошла 12 мая 2016 года в Бахчисарае около кафе «Салачик». Тогда представители российского ФСБ в Крыму провели обыск в помещении кафе, в это время возле здания собрались граждане. В итоге пятерых активистов привлекли к административной ответственности (штраф от 10 до 20 тысяч рублей) за проведение якобы несанкционированного митинга на месте обыска.

Гемеджи указала на нарушения, допущенные в этих делах. Так, по словам правозащитника, административные протоколы, составленные российскими правоохранителями на месте, не соответствуют требованиям законодательства, при рассмотрении дела обвиняемым было отказано в праве выбора защитника, в суде были отклонены ряд ходатайств защиты.

«Два административных нарушения дают возможность преследовать человека в уголовном порядке, а уголовный порядок означает, что в Крыму будет вырисовываться категория людей, которые повторят судьбу Ильдара Дадина (российский оппозиционный активист, единственный в России осужденный по статье о «неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий», приговорен к 2,5 годам колонии – КР)», – сказала Гемеджи.

12 мая в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».