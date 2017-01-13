Российская карательная система продолжит работу по статьям о терроризме и экстремизме – адвокат

Российские адвокаты, эксперты и правозащитники дают неутешительный прогноз по части уголовного производства в России и на территории аннексированного ею Крыма. Так, на пресс-конференции в Киеве 13 января адвокат Эмиль Курбединов указал, что репрессии по статьям о терроризме и экстремизме будут продолжаться и впредь.

«Существуют законы, решения Верховных судов и пока они есть, пока под них выделяются деньги и содержатся целые отделы борцов с экстремизмом и терроризмом, эти дела будут стряпаться. Потому что советская «палочная система» сильная и укрепляется с каждым днем Федеральной службой безопасности. Они должны отчитываться куда тратят деньги, они должны зарабатывать себе погоны и так далее. Об этом говорят многие эксперты, что одним из основных элементов остается отмывание, так скажем, денег и получение званий и чинов», – сказал Курбединов.

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар отметила, что «новой фишкой» российских правоохранителей в Крыму в 2016 году стали дела «украинских диверсантов».

«Под такое дело может попасть каждый украинец, который путешествует в Крым, каждого могут назвать диверсантом и закрыть в оккупированном Крыму, стряпать новые дела», – говорит Джеппар.

По подсчетам правозащитников, аннексировав Крым, Россия нарушила 403 международных договора.

МИД Украины неоднократно высказывал России протест из-за нарушения прав задержанных украинцев, в частности по политическим мотивам. Следственный комитет России заявил, что имеет достаточно доказательств вины граждан Украины, обвиняемых в экстремизме, диверсионной деятельности, шпионаже.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».