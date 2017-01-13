В селе Чонгар к концу дня обещают дать свет – местный житель

В селе Чонгар в Херсонской области 13 января обещают восстановить работу линий электропередач, которые вышли из строя 5 января. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал местный житель.

«До сегодняшнего дня света не было, сейчас одна частная фирма привезла трансформатор. Сотрудники РЭСа устанавливают оборудование, к концу дня обещают дать электричество», – сказал местный житель Геннадий.

По его словам, 12 января инициативная группа жителей села обратилась в Генический РЭС для разъяснения причин аварии и сроков восстановления освещения.

«Начальник РЭСа сказал, что линии электропередач своевременно не были переданы в собственность РЭСа. Поэтому вышедший из строя трансформатор должно было заменить руководство сельсовета. Если это сделать нет возможности, должны были оставить соответствующую заявку в облэнерго», – добавил собеседник.

5 января после поломки трансформатора на подстанции в селе Чонгар, жители более чем 200 домов остались без электричества и отопления. В руководстве Чонгарского сельсовета заявили, что демонтировали трансформатор, но денег на новый нет. Через шесть дней после аварии жители села говорили, что готовы на кардинальные меры, например, пикет на админгранице с Крымом, если освещение не будет восстановлено в ближайшее время.