В Крыму подсчитали, сколько заработали на имуществе Коломойского в 2016 году

В 2016 году в аннексированном Крыму продали шесть объектов, принадлежавших украинскому олигарху Игорю Коломойскому на общую сумму 1,5 млрд рублей. Такие данные привел назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов в своем Фейсбуке в пятницу 13 января.

«За прошедший год министерством было реализовано 6 объектов имущества Коломойского на общую сумму 1,5 млрд рублей», – написал Аксенов, добавив, что вырученные средства направлены на компенсации крымским вкладчикам.

По его словам, уже составлен перечень объектов, общая сумма реализации которых должна составить 2 млрд рублей.

Накануне стало известно, что в Крыму планируют выставить на торги в 2017 году «национализированные» заправки, совладельцем которых является бизнесмен Игорь Коломойский. Об этом 23 декабря сообщила подконтрольная Кремлю министр имущественных и земельных отношений полуострова Анна Анюхина.

После «национализации» АЗС использовались крымским госпредприятием «Черноморнефтегаз».

4 сентября подконтрольный Кремлю парламент Крыма принял решение о «национализации» 111 объектов, расположенных на полуострове. По информации тогдашнего крымского руководства, большая часть из них принадлежала Игорю Коломойскому. В списках «национализированных» объектов оказались: несколько десятков рынков в различных городах полуострова, детские санаторно-оздоровительные комплексы в Евпатории и Ялте, объекты незавершенного строительства – в пгт Кацивели и рекреационный комплекс пансионат «Лазурный берег» в Алуште, а также более 30 АЗС в Симферополе, Бахчисарае, Керчи, Ялте, Феодосии, Евпатории, Красноперекопске и других городах. Продажей активов, принадлежащих Коломойскому, фактические власти Крыма занимаются до сих пор.

ПАО «Укрнафта» обратилось в Международный арбитражный суд в Гааге с иском к Российской Федерации относительно защиты своих инвестиций в связи с захватом автозаправочных станций (АЗС) компании в Крыму. С иском о защите своих инвестиций по Крыму в международный арбитражный суд в Гааге обратился и бизнесмен Игорь Коломойский.