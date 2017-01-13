Комплекс С-400 «Триумф» угрожает Украине и соседним странам – эксперт

Комплекс С-400 «Триумф», расположенный в аннексированном Крыму, представляет опасность для Украины и соседних с ней стран. Об этом 13 января в комментарии Крым.Реалии рассказал украинский военный эксперт Сергей Згурец.

По его словам, сегодня комплекс используют для уничтожения целей на расстоянии до 200 километров. Но модульная основа, которой оснащен комплекс, и самые новые ракеты могут повысить дальность поражения воздушных целей.

«Тогда этот противовоздушный «зонтик» будет накрывать большую зону в акватории Черного моря, часть территории России, и конечно, он решает задачи, угрожая Турции и Украине. С появлением новых образцов вооружения, комплекс С-400 несет угрозу соседним странам. Учитывая эскалацию во взаимоотношениях с Россией, украинской стороне будет трудно просчитать последствия размещения комплекса в Крыму», – сказал Згурец.

Накануне сообщалось, что в аннексированном Крыму 14 января заступит на боевое дежурство российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Перед заступлением на дежурство феодосийских военных и саму зенитно-ракетную систему С-400 окропят святой водой.

Каждый комплекс С-400 способен на расстоянии до 400 км вести одновременный обстрел 36 целей с наведением на них до 72 ракет.