В России выразили недовольство ответом ICAO относительно ракетных учений Украины

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что его ведомство не устроила официальная позиция Международной организации гражданской авиации (ICAO), поступившая в ответ на его письмо с просьбой дать международно-правовую оценку действиям Украины, которая провела в начале декабря 2016 года ракетные учения недалеко от аннексированного Крыма. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Мы продолжаем переписку», – отметил российский министр, не уточнив, что именно ответили в ICAO.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что Россия обсудила с ICAO ситуацию с планами Украины провести стрельбы в районе Крыма.

25 ноября на официальном сайте Росавиации было размещено заявление с обвинением Украины в принятии решения «в одностороннем порядке» провести ракетные стрельбы в районе Крыма, где «осуществляются полеты гражданских и государственных воздушных судов».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал заявление Росавиации о якобы «нарушении украинской стороной российского воздушного пространства во время испытаний ракетного оружия». По словам Секретаря СНБО Украины, в соответствии со всеми международными соглашениями, суверенное воздушное пространство России в Черном море заканчивается посередине Керченского пролива.