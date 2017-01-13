Фигуранту дела "Хизб ут-Тахрир" Сируку подготовили новое обвинение – Курбединов

Фигуранту «Хизб ут-Тахрир» Вадиму Сируку в ФСБ России подготовили новое обвинение за насильственный захват власти или удержание власти. Об этом в комментарии Центру информации о правах человека заявил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Эта информация официальная. Она поступила от следователя ФСБ России Сергея Махнева. В телефонном режиме он сообщил, что во вторник (17 января – КР) Вадиму Сируку будет предъявлено обвинение за насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Также мои коллеги сообщили, что их подзащитным по «ялтинской четверке» будут вменяться такие же обвинения», – сказал Курбединов.

По мнению адвоката, подобные обвинения будут предъявлять и остальным фигурантам дела «Хизб ут-Тахрир». Также адвокат уверен, что несколько уголовных дел, которые открыты в отношении крымских мусульман, будут объединять в одно производство.

«Они сейчас предъявят обвинения и сразу вынесут постановление об объединении. Это будет сделано в течении недели. Это будет одно уголовное дело по обвинению каждого и по статье за участие в «Хизб ут-Тахрир», и по статье «Насильственный захват власти», – сказал Эмиль Курбединов.

Он считает, что подобные обвинения могут предъявить тем крымчанам, дела которых еще не рассматривались в суде. По мнению адвоката, новую уголовную статью добавляют, чтоб затянуть сроки расследования уголовного дела, которое по делу Вадима Сирука и «ялтинской четверки» длится уже почти год.

После аннексии Крыма российскими спецслужбами было организовано преследование крымских татар и проукраинских активистов, которые выступали против аннексии полуострова. Арестованы десятки людей, в основном крымских татар из Бахчисарая, Севастополя, Ялты и Симферополя. По обвинению в участии в исламской организации «Хизб ут-Тахрир» арестованы 19 человек.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».