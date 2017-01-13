Бахчисарайца Абсеитова принудительно поместили в психиатрическую лечебницу

Крымского татарина из Бахчисарая Зеври Абсеитова 12 января поместили под принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом говорится на странице «Кримські політв’язні» в Фейсбуке.

По информации «Кримські політв’язні», психиатрическую медицину ранее прошли Ильми Умеров, Муслим Алиев, Вадим Сирук, Инвер Бекиров, Эмир-Усеин Кукк, Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Ремзи Меметов и Энвер Мамутов.

12 мая 2016 года в аннексированном Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».