Обама на год продлил санкции против России

Президент США Барак Обама объявил, что еще на год, до 6 марта 2018 года, продляет несколько пакетов санкций, введенных в 2014 году против России и российских компаний в аннексированном Крыму. Об этом 14 января сообщает Радіо Свобода.

Как говорится в сообщении Обамы, «действия и политические шаги лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности. Действия и политические шаги правительства России, включая претензии по аннексии Крыма, представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов ».

«Поэтому я решил, что необходимо продолжить национальное чрезвычайное положение, объявленное указом ч. 13660 по Украине», – говорится в письме Обамы к главам обеих палат Конгресса.

Сообщение о продолжении этого санкционного «национального чрезвычайного положения» также передано для публикации в Федеральном реестре официальных документов США.

В соответствии с законодательством США, такие санкционные режимы автоматически прекращают свое действие через год, если президент США не объявит об их продлении в пределах 90 дней до истечения годичного срока.

В предыдущие годы Обама продолжал эти санкции в начале марта.

Сейчас действующий президент Барак Обама покидает пост 20 января. В тот же день на него вступает избранный президент Дональд Трамп, который в ходе предвыборной кампании не раз высказывал благосклонные заявления в адрес России и ее президента Владимира Путина, и, в частности, предполагал вероятность рассмотреть возможность сокращения или отмены санкций в отношении России и даже признание принадлежности к России анексированного ею Крыма.