Активисты получили письмо от фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир»

Во время новогодних каникул активисты организации «Слова свободы» получили ответ от Нури Примова, осужденного по «делу Хизб ут-Тахрир». Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.

По информации активистов, сейчас Примов находится в Ростове-на-Дону, и скоро его должны увезти на этап.

«Спасибо, что не забываете о нас, за поддержку и помощь! Это очень важно для нас, наши родные и близкие наверняка тоже чувствуют облегчение от поддержки и сопереживания. Это всегда хорошо, единение пойдет во благо. Настроение у меня, хвала Аллаху, хорошее. Изучаю «Коран», много читаю», – написал Нури Примов.

По его словам, сейчас нужно привлекать внимание подрастающего поколения и молодежи к вопросам гражданского общества и к участию в общественных процессах.

«Не думаю, что в России кто-то предполагал, что такое будет происходить, А ведь это уже было в истории. Забыли наверное?

Так вот, не давайте забыть о репрессиях, но будьте предельно ответственными и апеллируйте фактами, которые проверены и объективны», – добавил фигурант «дела Хизб ут-Тахрир».

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где с 1 июня слушалось дело крымских мусульман по обвинению их в связях с «Хизб ут-Тахрир», огласил 7 сентября приговор.

Согласно решению суда, севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называли организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир» приговорен к семи годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по пять лет исправительной колонии также общего режима.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Министерство иностранных дел Украины осудило организованный российскими властями «очередной судебный фарс» и потребовало от России немедленной отмены приговора.