Трамп назвал условие отмены санкций против России

Санкции против российских граждан и компаний, введенные администрацией Барака Обамы будут сохранены, «по крайней мере, на некоторое время». Об этом в интервью газете The Wall Street Journal рассказал избранный президент США Дональд Трамп.

Однако он не исключает их отмены в будущем. «Если вы ладите, и Россия реально помогает нам, зачем сохранять санкции, если кто-то делает замечательное дело?» – отметил Трамп.

По сообщению издания, избранный президент предположил, что он может отменить санкции, введенные президентом Обамой в декабре в ответ на российские кибератаки во время президентской кампании, если Россия окажет серьезную помощь в борьбе с терроризмом и в достижении других целей, важных для Соединенных Штатов. Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом Путиным через некоторое время после вступления в должность президента США.

Утром 14 января сообщалось, что президент США Барак Обама объявил, что еще на год, до 6 марта 2018 года, продляет несколько пакетов санкций, введенных в 2014 году против России и российских компаний в аннексированном Крыму.

Сейчас действующий президент Барак Обама покидает пост 20 января. В тот же день на него вступает избранный президент Дональд Трамп, который в ходе предвыборной кампании не раз высказывал благосклонные заявления в адрес России и ее президента Владимира Путина, и, в частности, предполагал вероятность рассмотреть возможность сокращения или отмены санкций в отношении России и даже признание принадлежности к России анексированного ею Крыма.