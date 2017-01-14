Комитет защиты журналистов требует от Украины отменить запрет на вещание телеканала «Дождь»

Украинская власть должна немедленно отменить распоряжение о запрете вещания на территории Украины российского телеканала «Дождь». Об этом 13 января заявили в базирующемся в Нью-Йорке Комитете защиты прав журналистов.

Нина Огнянова, координатор программ Комитета защиты прав журналистов по странам Европы и Центральной Азии, заявила, что «Украина должна немедленно отменить распоряжение о запрете вещания российского телеканала «Дождь», так как оно лишает русскоязычную телеаудиторию Украины возможности знакомиться с передачами СМИ, представляющего точку зрения, отличную от СМИ, подконтрольных российскому государству.

В публикации на сайте комитета отмечается, что Совет по радио и телевещанию Украины поручил провайдеру «Воля» прекратить вещание «Дождя» к середине февраля.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 12 января обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь» из-за непризнания каналом суверенитета Украины и территориальной целостности, а также трансляции российской рекламы.

Как заявил член Нацсовета Сергей Костинский, телеканал называл административную граница между Херсонской областью и АР Крым границей между Украиной и Россией, также показывает карту России, на которой Крым показан как территория России.

По его словам, в 2016 Нацсовет неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны телеканала, в частности, транслировалась российская реклама, а журналисты телеканала незаконно посещали аннексирован Крым с нарушением украинского законодательства.