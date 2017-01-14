Байкер Хирург надеется превратить землю у горы Гасфорта в Крыму в неформальный «Артек»

Земельный участок у горы Гасфорта в аннексированном Севастополе российские байкеры намерены превратить в неформальный «Артек», такие надежды высказал лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (по кличке Хирург).

Идею байкер озвучил в 14 января на выступлении при экспертной сессии по туризму в рамках Гайдаровского форума.

«Она (территория – КР) может стать неформальным «Артеком» в том числе. И этот симбиоз с военными очень удачный. Если мы этот проект реализуем вместе с ними, то это даст толчок к дальнейшему развитию территории, придаст ей новое дыхание», – цитирует Залдостанова ТАСС.

В начале 2014 года российский байк-клуб «Ночные волки» занял территорию возле горы Гасфорта, по праву пользования принадлежащую Балаклавскому рудоуправлению, которое специализируется на добыче промышленного известняка, бутового камня, а также щебеночных и песчаных строительных материалов. Предприятие обратилось в суд с требованием о восстановлении незаконно нарушенных прав, однако не смогло отвоевать у байкеров землю.

В июле 2015 года подконтрольные Кремлю власти Севастополя передали в аренду «Ночным волкам» землю у горы Гасфорта под строительство спортивно-патриотического центра, на который они получили грант в 12 миллионов рублей. Осенью 2016 года власти предложили передать эту землю Минобороны, чтобы открыть филиал парка «Патриот», созданного в Кубинке, под Москвой.

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов («Хирург») является другом российского президента Владимира Путина.

Залдостанов входит в перечень лиц, на которых распространяются санкции США и Канады, введенные из-за российской аннексии украинского Крыма.