Крымчан призывают кормить перелетных птиц

Птицы, которые прилетают на зимовку в Крым, нуждаются в заботе и помощи человека. Особо важно подкормить лебедей на озере Сасык-Сиваш возле Евпатории и на речке Самарчик возле села Камышиное Раздольненского района. Об этом крымчанам напоминает подконтрольное Кремлю министерство экологии и природных ресурсов полуострова.

«Птицы являются важной составляющей природных сообществ в экосистемах, они приносят неоценимую пользу природе и людям. В наших силахспасти эти удивительные создания от вымирания. Минприроды Крыма призывает жителей и гостей полуострова проявить свою гражданскую активность и заботу в помощи лебедям и другим птицам», – говорит российский заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Алла Архангельская.

Для подкормки птиц можно использовать пшеницу, овес, ячмень, просо, отруби, рыбу, морковь, вареный картофель, соль, костную муку, напомнили специалисты.

В начале января Россельхознадзор сообщил, о большой вероятности появления птичьего гриппа в Крыму.