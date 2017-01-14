Россияне все больше убеждаются, что живут в неразвитой и отсталой стране – опрос

Российский фонд «Общественное мнение» в конце декабря провел опрос россиян о том, какое мнение они имеют о своей стране. Результаты показали, что в 2016 году жители России дают все более негативную оценку государству. Так 25% опрошенных отметили свою страну как неразвитую и отсталую (в декабре 2015 года этот показатель составлял 17%), количество убежденных в благополучии России снизилось на 9% (в 2015 году передовой и развитой Россию считали 74%, к 2016 году показатель упал до 65%).

Между тем, 58% россиян считают, что живут в богатой стране, 33% – что в бедной. 70% опрошенных считают Россию свободной, 22% противоположного мнения.

48% россиян считают, что в мире к их странеотносятсяя плохо, 42% наблюдают хорошее отношение к России в мире.

67% опрошенных считают, что влияние России в мире в последние годы растет. 14% отметили, что это происходит из-за страха перед ее военной мощью.

Опрос проводился 24-25 декабря. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек из более чем сотни населенных пунктов.