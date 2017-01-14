Украинские песни в Севастополе сорвали аплодисменты на вечере национально-культурных обществ

Украинские песни звучали со сцены Культурно-информационного центра Севастополя. Представители ассоциации Национально-культурных обществ города 14 января отпраздновали Новый год по старому стилю. Зрители подарили овации исполнителям украинской песни «Ти ж мене підманула», севастопольские украинцы исполнили и колядку «Нова радість стала», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Белорусы, украинцы, поляки, армяне, греки, немцы, болгары, молдаване, грузины, чуваши, мордва и марийцы поздравляли со сцены собравшихся на национальных языках и исполняли традиционные народные песни.

Активисты накрыли праздничные столы, каждое общество угощало гостей национальными блюдами, которые в семьях подают в Новый год.

Программу вечера продолжили танцы: аргентинское танго, латышская мелодия «Листья желтые по городу кружатся», шутливая советская песня «Если б я был султан».

В Ассоциацию Национально-культурных обществ Севастополя (АНКОС) входят около трех десятков национально-культурных обществ города. Председатель АНКОС – Валерий Милодан.