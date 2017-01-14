Тарифы на воду в Севастополе в 2017 году поднимут трижды

«Водоканал» Севастополя представил тарифы, которые будут действовать для жителей города в 2017 году. Суммы для оплаты по счетам за услуги «Водоканала» будут подниматься трижды – в январе, июле и октябре.

Тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения утверждены на основании приказа департамента городского хозяйства города Севастополя № 328-ОД, сообщается на сайте организации.

Так с 1 января по 30 июня: техническая вода будет стоить 4,98 рубля за метр кубический; водоснабжение – 31,97 рублей за метр кубический; водоотведение – 19,33 рубля. С 1 июля по 30 сентября: техническая вода – 9,78 рублей; водоснабжение – 33,88 рубля; водоотведение – 22,23 рубля. С 1 октября по 31 декабря цена останется на техническую воду 9,78 рублей; водоснабжение – 33,88 рубля; водоотведение обойдется севастопольцам в 24,70 рубля за метр кубический.

Как уверяли в Госкомцен Крыма, в среднем уровень повышения тарифов для населения в сфере водоснабжения и водоотведения с 1 января 2017 года не превысит установленный уровень в 15%.

Всего в рамках тарифной кампании-2017 установлены тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для 73 крымских организаций сферы водопроводно-канализационного хозяйства.