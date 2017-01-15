Помощники Трампа опровергли сообщение о встрече с Путиным на саммите в Исландии

Помощники избранного будущего президента США Дональда Трампа опровергли сообщения о планируемой им встречу с президентом России Владимиром Путиным в Исландии во время своей первой зарубежной поездки.

Пресс-секретарь будущего Белого дома Шон Спайсер вечером 14 января заявил, что сообщения британского издания Sunday Times «не соответствуют действительности». «Это полностью ложь», – добавил Спайсер.

Ранее Sunday Times со ссылкой на британских чиновников сообщила, что встреча на высоком уровне состоится в столице Исландии Рейкьявике. Средства массовой информации, в частности Bloomberg, тоже написали о запланированном контакте Трампа и Путина.

«Это сообщение – фантазия», – сказал агентству Reuters на правах анонимности один из помощников Трампа. Еще один неназванный представитель его команды также отрицает факт встречи.

Дональд Трамп, который вступает в должность 45-го президента США 20 января, неоднократно заявлял о желании улучшить отношения с Россией, одобрительно отзываясь о ее лидере Владимире Путине.

В то же время в обнародованном 13 января интервью изданию Wall Street Journal Трамп указал, что санкции США против России останутся неизменными «по меньшей мере в течение определенного времени».