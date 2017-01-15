Иран: ядерное соглашение при президентстве Трампа пересматриваться не будет

Ядерная сделка между Ираном и мировыми державами «пересматриваться не будет», в частности со вступлением в должность избранного будущего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 15 января в Тегеране, накануне первой годовщины реализации соглашения.

«Новая администрация США не может отказаться от сделки», – сказал Аракчи, добавив, что Вашингтон имеет международные обязательства по реализации этого соглашения.

Аракчи повторил предыдущее заявление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который сказал: «Если они (США – КР) разорвут его (соглашение – КР), то мы его сожжем».

Поэтому, добавил заместитель министра иностранных дел Ирана, никаких дальнейших обсуждений с официальными лицами США по соглашению не будет.

«Наши ядерные переговоры с американцами завершены, и у нас нет никаких других политических переговоров с ними. По нашему мнению, все кончено», – заявил Аракчи.

Во время своей избирательной кампании избранный будущий президент США Дональд Трамп рассматривал возможность «разорвать» или пересмотреть соглашение об ограничении атомных программ Ирана в обмен на отмену санкций. Трамп также критиковал соглашение за то, что оно, по его мнению, гарантирует Ирану слишком много.