В России планируют выпустить монеты с изображением Керчи и Севастополя

Центральный Банк России запланировал к выпуску в 2017 году ряд памятных монет, на которых будут изображены известные личности, города и архитектурные памятники Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Согласно плану, планируется выпуск сувенирных монет из недрагоценных металлов – сталь с никелевым гальваническим покрытием, номиналом два рубля. На монетах планируют изобразить крымские города-герои – Керчь и Севастополь.

По информации банка, в 2017 году в серии «Выдающиеся личности России» будет выпущена серебряная двухрублевая монета из «Художник И.К. Айвазовский», к 200-летию со дня его рождения.

«В серии «Памятники архитектуры России» будет выпущена серебряная ммонета «Монастырь Сурб-Хач», – отмечают в пресс-службе банка.

В банке отмечают, что тиражом до тысячи штук и также из драгоценного металла (серебро-925, номинал — 25 рублей) появится памятная монета «Херсонес Таврический».