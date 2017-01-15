В Евпатории планируют купить технику для ямочного ремонта дорог

В Евпатории планируют купить гудронатор для ямочного ремонта разрушенных перепадами температур дорог. Об этом на своей странице в Facebook написал подконтрольный Кремлю глава администрации Евпатории Андрей Филонов.

По словам Филонова, на таких дорогах будут делать ямочный ремонт. Для этого планируют купить необходимую для такого вида работ технику. Дополнительный бюджетный запрос, по словам Филонова, уже готовят соответствующие службы.

«Нами уже запланировано содержание тех участков, где наличие ям и выбоин представляет опасность для дорожного движения. Метод один – ямочный ремонт этих участков. Пусть это, может, выглядит допотопно – бояться этого не надо, других способов оперативного реагирования на ухудшение состояния улиц и дорог пока не изобретено. Вернее сказать, изобретено, есть такой механизм под названием – «гудронатор», но до сих пор для нас это было «бюджетной роскошью», – написал Филонов.

Накануне в Симферополе сообщили о начале ремонта дорог.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



