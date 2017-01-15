На Чонгаре смонтировали 108 метров телевышки для вещания на Крым

На Чонгаре смонтировали 108 метров телевышки, которая будет осуществлять вещание на Крым. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель Генической РГА Александр Воробьев.

«Сквозь ветер, сильный дождь и мокрый снег, 108 метров из 150 информационной вышки на Чонгаре уже пробивают густой туман», – написал Воробьев.

В тоже время член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский считает, что вещание на Крым начнется через месяц. По его словам в круглосуточном формате будут вещать Украинское радио и Радио Крым.Реалии.

2 декабря 2016 года на Чонгаре заложили первый блок телерадиовышки, которая обеспечит вещание на территорию Херсонской области и Крым. Планируемая высота вышки – 150 метров. Благодаря ей четыре украинские радиостанции начнут круглосуточное вещание в Херсонской области и Крыму. Вещание в FM-диапазоне охватит Джанкойский и Красноперекопский районы, частично – Симферопольский район.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря 2016 года выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Ими стали Украинское радио (общественное вещание), местная херсонская радиостанция, крымскотатарское радио «Meydan», «Радио крымских громад».

Партнеры Радио Крым.Реалии – общественная организация «Радио крымских громад» получили лицензию для радиовещания в FM-диапазоне на частоте 105.9 на территорию Крыма.