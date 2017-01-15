Условия содержания в симферопольском СИЗО нечеловеческие – правозащитница

В симферопольском СИЗО созданы нечеловеческие условия для нахождения крымских политузников. Об этом в комментарии Крым.Реалии 15 января рассказала координатор объединения «Крымская солидарность» Гульсум Алиева.

«Дела у крымских политузников без изменений. По-прежнему находятся в СИЗО, условия их содержания там нечеловеческие. Клопы, тараканы кругом, даже в еде, которую приносят. Практически никакого медобслуживания. Больные зубы не лечат, а сразу удаляют. Грипп, простуда, высокая температура все лечат парацетамолом», – рассказывает Гульсум Алиева.

По информации правозащитницы, более всего тревожит то, что политузников отправляют в психлечебницу на принудительную психиатрическую экспертизу.

«Что там с ними происходит? Применяются ли к ним какие-то насильственные действия? Вводятся ли какие-то психотропы или еще что то? Ни в СИЗО, ни в психушку родных не пускают. На наши письма с просьбами о свидании пишут отписки, а на те же просьбы от самих политзаключенных им говорят, не хотите сотрудничать со следствием, не будет и свиданий. Говорить о каких то правах и законах смысла нет, все права у тех кто на стороне государства, а законы для них не писаны», – говорит правохащитница.

9 апреля 2016 года в Севастополе Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных российскими правоохранителями в Крыму. Были здесь и адвокаты обвиняемых. Позже объединение «Крымская солидарность» стало открытым не только для родственников обвиняемых российскими правоохранителями в принадлежности к организации «Хизб ут-Тахрир», но и для семей других политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.