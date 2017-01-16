Трамп раскритиковал действия России в Сирии

Избранный президентом США Дональд Трамп назвал вмешательство России в Сирии «очень плохими вещами», что привело к «ужасной гуманитарной ситуации».

Он также сказал, что надеется подписать договор о сокращении ядерного оружия с Россией.

Как заявил он в интервью The Times (Лондон), он считает, что другие страны ЕС последуют за Великобританией и выйдут из блока, а также раскритиковал НАТО за недостаточно борьбу с терроризмом.

В сентябре 2015 года Россия, которая поддерживает режим сирийского президента Башара Асада, начала воздушную кампанию в Сирии. Москва заявила, что уничтожает там экстремистские группировки. Критики действий России утверждают, что российские самолеты атакуют прежде всего силы умеренной сирийской оппозиции, противостоящей как силам Асада, так и «Исламскому государству».