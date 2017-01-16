В Крыму подготовили проект резолюции в ООН о нарушениях Киевом прав человека – СМИ

Подконтрольное Кремлю крымское правительство подготовило проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека в Крыму в период, когда полуостров был частью Украины. Об этом РИА Крым сообщил председатель подконтрольного России Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заур Смирнов.

«Проект крымской резолюции в ООН по Украине уже подготовлен. В нем отражен широкий период всех событий, связанных в том числе с нарушением прав человека в Крыму в украинский период. Мы постарались хронологически описать всю ситуацию», – сказал Смирнов.

19 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушении страной-оккупантом Российской Федерацией прав человека в Автономной Республике Крым. В документе отмечается, что Россия является государством-оккупантом, Автономная Республика Крым – временно оккупированная Россией территория.

За резолюцию проголосовали 70 стран, 77 воздержались, 26 проголосовали против. Против голосовали Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Коморские острова, Куба, Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея), Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.