Избранный будущий президент США Дональд Трамп заявил, что может предложить отмену некоторых экономических санкций в отношении России в обмен на соглашение с российским президентом Владимиром Путиным о сокращении Москвой ядерных вооружений. Об этом Трамп сказал в совместном интервью лондонскому изданию The Times и немецкой газете Bild 15 января.

«Есть санкции против России, давайте посмотрим, не получится ли у нас заключить с Россией хорошие сделки. Например, я думаю, ядерного оружия должно быть гораздо меньше, нужно очень существенно его сократить. Это одна часть. А тут эти санкции, и Россия сейчас от них сильно страдает. И я думаю, из этого может кое-что получится», – сказал Трамп.

Также в интервью Трамп назвал вмешательство России в Сирии «очень плохими вещами», что привело к «ужасной гуманитарной ситуации». Также он раскритиковал НАТО за недостаточно борьбу с терроризмом, а участников альянса обвинил в нетщательной уплате членских взносов. Канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на, как сказал Трамп, уважение, сделала «катастрофическую ошибку», позволяя такому большому количеству мигрантов без документов въехать в Германию. Лондон он похвалил за «Brexit» и не исключил, что и другие страны ЕС последуют за Великобританией и выйдут из блока.

Дональд Трамп, который вступает в должность 45-го президента США 20 января, неоднократно заявлял о желании улучшить отношения с Россией, одобрительно отзываясь о ее лидере Владимире Путине.