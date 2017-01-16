Четыре десятка специалистов из регионов соседней России в рамках государственной программы «Кадровое обеспечение» восполнили нехватку медицинских кадров Севастополя в 2016 году. Об этом сообщил департамент здравоохранения подконтрольного Кремлю правительства города, информирует «Крыминформ».

По его информации, по данной программе из регионов России привлечены и уже работают 28 врачей и 12 фельдшеров. В медицинских вузах по целевым направлениям департамента здравоохранения Севастополя обучаются 180 студентов, с которыми заключены целевые контракты.

Также сообщается, что в 2017 году Севастополь планирует привлечь в городскую медицину 60 врачей и 20 фельдшеров из регионов соседней России.

«В бюджете Севастополя предусмотрены компенсационные выплаты для специалистов здравоохранения, приезжающих в наш город с других территорий РФ. Это 1 млн рублей – врачам и 500 тысяч рублей – фельдшерам», – сказала ранее и. о. директора департамента здравоохранения Севастополя Ольга Емельяненко.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».