Компания Ротенберга построит железную дорогу к Керченскому мосту – СМИ

Компания «Стройгазмонтаж» российского миллиардера Аркадия Ротенберга станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной ветки к Керченскому мосту. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве России.

Этот подряд, как стало известно изданию, компания получит без конкурса. Такое решение было принято после того, как на последний (второй конкурс) не было подано ни одной заявки от желающих строить объект за 17 миллиардов рублей.

Еще одной возможной причиной отсутствия заявок могло стать вероятное попадание подрядчика под санкции, введенные США и ЕС в отношении России за аннексию Крыма. Сам Ротенберг, которого считают входящим в ближайшее окружение президента Владимира Путина, и «Стройгазмонтаж» находятся под санкциями с марта 2015 года.

Компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» получила подряд на строительство моста через Керченский пролив в феврале 2015 года. Стоимость контракта составила более 228 миллиардов рублей.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.