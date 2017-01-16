Байден: Киев может выполнить политическую часть «Минска» после того, как агрессия России прекратится

Вице-президент США Джозеф Байден заявляет, что Украина сможет выполнить политическую часть Минских соглашений в полной мере только после реализации Россией своих обязательств в сфере безопасности.

«Хочу подчеркнуть: политическая часть соглашения не может быть имплементирована до тех пор, пока агрессия России не прекратится. Лишь после того, как Россия оставит восток Украины, выполнит Минские соглашения и позволит Донбассу снова быть мирным и безопасным, от Украины можно ожидать выполнения ее политических обязательств», – заявил Байден после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко 16 января в Киеве.

Вице-президент США подчеркнул, что санкции против России будут действовать до выполнения ею своих обязательств.

«Вместе с нашими партнерами в ЕС и «Группе семи» мы четко дали понять, что санкции будут действовать, пока Россия полностью, подчеркиваю, полностью не выполнит свои обязательства по минским соглашениям. А санкции, касающиеся Крыма, против России должны быть действующими до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над Крымом народу Украины», – отметил Байден.

Он назвал минский мирный процесс «единственным жизнеспособным путем для решения конфликта в Донбассе».

«Я знаю, как вам трудно сохранять веру в минский процесс, когда Россия отказывается выполнить оборонные обязательства. Этот процесс остается единственным жизнеспособным путем для решения конфликта на Донбассе, восстановления власти Украины на востоке и возвращения Украине контроля над границей, лучшая надежда на то, чтобы Украина двигалась дальше как единая страна», – добавил Байден.

Вице-президент США находится с однодневным визитом в Украине. Ранее он встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Вице-президент США Джозеф Байден завершает свое пребывание на посту 20 января, когда присягу президента США составит Дональд Трамп.

В команде 44-го президента США Барака Обамы Байден координирует сотрудничество с Украиной. Он регулярно в телефонном режиме обсуждает с президентом Украины Петром Порошенко состояние выполнения минских договоренностей, санкции, введенные Западом против России из-за ее действий в Украине, экономические и политические реформы в Украине.

Как сообщалось, после Киева Джозеф Байден посетит швейцарский Давос.