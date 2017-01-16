Крымского подполковника осудили на 8 лет тюрьмы за госизмену Украине

Дарницкий районный суд Киева вынес приговор за государственную измену и дезертирство подполковнику медслужбы, замначальнику подготовки личного состава ВМС Украины, который перешел на службу в армию России в период аннексии Крыма. Об этом 16 января на своей странице в Фейсбуке сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Суд сегодня (16 января – КР) объявил приговор – по совокупности совершенных преступлений подполковник получил 8 лет реального лишения свободы», – написал Матиос.

Прокуратура Автономной Республики Крым 29 декабря направила в суд обвинительные акты в отношении одинадцати бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которых обвиняют в госизмене.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».