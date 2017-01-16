У Порошенко подтвердили его неучастие в организованном Пинчуком завтраке в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко не примет участие в завтраке в Давосе, организованном украинским бизнесменом Виктором Пинчуком. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своем Фейсбуке.

«Президент Украины поедет в швейцарский Давос, где будет обширная программа на Всемирном экономическом форуме. Но участвовать в завтраке, организованном Виктором Пинчуком, он не будет», – написал Цеголко.

Украинский олигарх Виктор Пинчук, ранее предлагавший Украине «пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией», позднее заявил, что не ставит под вопрос украинский статус аннексированного Крыма.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко раскритиковала публикацию украинского олигарха Виктора Пинчука и отметила, что не считает идеи Пинчука реалистичными.

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев опубликовал в колонке для издания The Wall Street Journal статью, в которой утверждает, что Украина не откажется от интеграции в Европейский Союз и НАТО, не станет торговать Крымом или Донбассом и не будет проводить выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, пока там остаются российские военные.