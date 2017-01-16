В Крыму заявили о репрессиях Киева по отношению к жителям полуострова

По мнению «крымского правозащитника» Олега Бондаренко, политическим репрессиям со стороны киевской власти подверглись порядка 25 крымчан. Об этом он заявил в комментарии «РИА Новости».

«Порядка 25 человек подверглись политическим репрессиям со стороны украинской власти. Крымчане пострадали за свои политические взгляды», – сказал Бондаренко.

По его словам, особенно пострадали люди, которые в своих взглядах придерживались пророссийских позиций.

«Среди них – лидер организации «Народный Фронт «Севастополь-Крым-Россия» Валерий Подъячий и бывший президент Крыма Юрий Мешков», – добавил Бондаренко.

Утром 16 января сообщалось, что подконтрольное Кремлю крымское правительство подготовило проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека на полуострове со стороны Украины.

В комментарии Крым.Реалии глава украинского Центра информации о правах человека Татьяна Печончик назвала этот проект «лишенным смысла».

«Очень странно, что они берут период именно до аннексии, это лишено какого-то смысла, скорее всего это фейк. Надо изучить подробнее этот вопрос. Но скорее всего проект резолюции – непосредственно инициатива России. Если они (крымское правительство – КР) что-то и будут делать, то через Россию», – прокомментировала правозащитница.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».