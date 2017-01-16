Для крымского подполковника-дезертира просили 15 лет тюрьмы – военный прокурор

Для крымского подполковника-дезертира Синичака Тараса Петровича сторона обвинения просила 15 лет лишения свободы. Об этом сообщил военный прокурор Дарницкого гарнизона Киева Николай Петришен в комментарии Крым.Реалии.

«Позиция государственного обвинителя относительно наказания была озвучена следующая: за дезертирство, преступление, предусмотренное частью первой статьи 408 УК Украины – мы просили 5 лет лишения свободы. За государственную измену, преступление, предусмотренное частью первой статьи 111 УК Украины, позиция прокурора – наказание в виде 15 лет лишения свободы. Суд приговорил к восьми годам лишения свободы. Это значительный срок, однако он несколько отличается от позиции прокурора».

По словам Петришена, решение стороны обвинения об обжаловании такого решения суда будет после анализа полного текста решения суда.

Дарницкий районный суд Киева 16 января 2017 года вынес приговор за государственную измену и дезертирство подполковнику медслужбы, замначальнику подготовки личного состава ВМС Украины, который перешел на службу в армию России в период аннексии Крыма.

Прокуратура Автономной Республики Крым 29 декабря 2016 года направила в суд обвинительные акты в отношении одиннадцати бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которых обвиняют в государственной измене Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».