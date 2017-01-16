Украина подала иск в Международный суд ООН против России из-за Крыма и Донбасса

Украина подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушения прав человека со стороны России в ходе рассмотрения дела по существу.

Украинская сторона утверждает, что Россия нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма «путем предоставления оружия и других видов помощи» боевикам, которые совершили ряд террористических актов на территории Украины.

«К наиболее трагическим террористическим атакам российских марионеток следует отнести сбивание самолета малазийских авиалиний рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове», – отметили в ведомстве.

В МИД Украины также подчеркнули, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих в Крыму, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

«Начиная с незаконного «референдума», проведенного в атмосфере запугивания, российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин. Эта дискриминационная политика проявилась в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа; волне исчезновений, убийств, самовольных обысков, задержаний; попытках прекратить вещание СМИ, а также в ограничении на преподавание украинского и крымскотатарского языков», – отметили в министерстве.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В начале января 2017 года сообщалось, что первое решение международного трибунала по Крыму должно быть вынесено в 2019-2021 годах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».