В Крыму украинского активиста Виноградова и его тещу увольняют с работы

Украинский активист Андрей Виноградов заявил, что после обыска в доме в Симферополе, где супруги проживают вместе с маленькими детьми и родителями, ему и его теще предложили «добровольно» написать заявление об увольнении. Об этом сообщается в Фейсбуке Крымской правозащитной группы.

«Мое руководство, узнав про обыск, сразу предложило мне добровольно написать заявление об увольнении. На работе мне сказали, что у них уже были в 2014 году обыски ФСБ, и работа тогда была парализована на две недели. Сейчас они (руководство предприятия) тоже рисковать не хотят», – рассказал Виноградов.

По его словам, мать его жены, которая работает главным бухгалтером нефтегазового предприятия, также хотят уволить.

«Сегодня ее вызывали и поставили условие. Объяснили, что это связано с мерами безопасности предприятия», – добавил активист. По словам крымчанина, женщина сама сообщила на предприятии о произошедшем обыске с надеждой на сочувствие. Но ей тут же предложили написать заявление об увольнении.

Андрей Виноградов сообщил, что после обыска в его доме другой семье крымчан с проукраинскими взглядами поступил звонок с угрозами о расправе. «Даже родственникам наших знакомых в Украину позвонили и сказали, что им (знакомым) лучше уехать из Крыма», – добавил Андрей Виноградов.

Как сообщил активист, у его жены Натальи Харченко есть хроническое заболевание, и она в данное время оформляет инвалидность. В связи с этим семье, в которой двое маленьких детей, сложно покинуть Крым и выехать на материковую часть Украины.

«Мы с женой выезжали из Крыма и жили в Днепре, но когда Наталья заболела, стало еще сложнее оплачивать съемное жилье, и мы вернулись домой – в Симферополь», – пояснил Андрей Виноградов.

12 января стало известно о задержании в Симферополе силовиками ФСБ России активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова и его супруги Натальи. Вечером 12 января сообщалось, что Андрея Виноградова вместе с женой отпустили домой.