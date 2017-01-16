В 2016 году порядок на админгранице с Крымом обеспечивали 84 украинских шерифа

В помощь украинским правоохранителям в поддержании порядка на админгранице с Крымом в 2016 году были присланы 84 шерифа. Об этом директор Херсонского областного центра занятости Евгений Ерашев рассказал в комментарии Крым.Реалии.

Евгений Ерашев отметил, что проект «херсонских шерифов» – общественных помощников участковым – реализовывали по инициативе местного центра занятости с 2011 года, однако, в связи с ситуацией в Крыму и на Востоке Украины, его переформатировали.

«Естественно, аннексия Крыма и ситуация на Востоке страны – большое горе для Украины, нужно было принимать какие-то решения. Мы решили переформатировать свой проект и направить основные усилия на работу приграничных территорий. И стал вопрос: кого занять в этой работе, эта работа ведь ответственная, следовательно, требует отбора соответствующих людей. А тут, как раз, люди, демобилизованные с Донбасса, воины АТО», – сказал представитель центра занятости.

По его словам, на админгранице с Крымом, в 2016 году набрали 84 шерифов, из которых 43 – бывшие воины АТО. Финансирование осуществлялось центром занятости совместно с местными советами, где работали шерифы.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».