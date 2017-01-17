Нацсовет о критике Freedom House по телеканалу «Дождь»: были нарушены законы Украины

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины ответила на критику организации Freedom House, которая назвала актом цензуры запрет вещания в Украине российского телеканала «Дождь», отметив нарушение каналом законов Украины.

«Службы Национального совета, которые постоянно проводят мониторинг как иностранных, так и отечественных вещателей, обнаружили несоответствие программного наполнения канала украинскому законодательству. Было зафиксировано распространение коммерческой рекламы, что является нарушением требований части девятой статьи 13 Закона Украины «О рекламе» («трансляция (ретрансляция) рекламы, которая содержится в программах и передачах иностранных телерадиоорганизаций, транслируемых (ретранслируемых) на территорию Украины, в случае, если иностранные телерадиоорганизации не подпадают под юрисдикцию государств – членов Европейского союза или государств, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, запрещается»). Российская Федерация не ратифицировала Конвенцию, следовательно, на телеканалы, которые действуют под ее юрисдикцией, распространяется указанная норма», – говорится в заявлении Нацсовета, опубликованном 16 января.

«Кроме этого, неоднократно фиксировалось распространение в программах телеканала «Дождь» информации, не соответствующей требованиям части второй статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» («не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию войны, агрессивных действий или их пропаганды») и части первой статьи 28 Закона Украины «Об информации» («информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека)», – отметили в Нацсовете.

По поводу заявления Freedom House в Нацсовете также напомнили, что телеканал «Дождь» был удален с кабельных сетей в самой России.

«Чрезвычайно важным и позитивным, на наш взгляд, стала бы поддержка международными организациями свободного распространения канала в собственной стране и обеспечения права российских зрителей на свободу слова и возможности получения альтернативных точек зрения на общественные события», – заявили американским правозащитникам в Киеве.

13 января американская неправительственная организация Freedom House назвала «актом цензуры» запрет вещания в Украине российского телеканала «Дождь».

Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты прав журналистов призвал украинскую власть отменить распоряжение о запрете вещания на территории Украины российского телеканала «Дождь».

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 12 января обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь» из-за непризнания каналом суверенитета Украины и территориальной целостности, а также трансляцию российской рекламы.

Как заявил член Нацсовета Сергей Костинский, телеканал называл административную границу между Херсонской областью и АР Крым границей между Украиной и Россией, а также показывает карту России, на которой Крым показан как якобы территория России.

По его словам, в 2016 году Нацсовет неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны телеканала, в частности, на нем транслировалась российская реклама, а журналисты телеканала незаконно посещали аннексированный Крым с нарушением украинского законодательства.

В декабре 2014 года Нацсовет признал российский телеканал «Дождь» соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.