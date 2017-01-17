Россия не одобряет диалог с США о сокращении ядерных вооружений в обмен на отмену санкций – МИД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва рассматривает возможность диалога с Вашингтоном о сокращении ядерных вооружений, но этот вопрос не может быть связан с отменой санкций Запада в отношении России. Об этом Рябков заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 16 января.

«Санкции – это не предмет для диалога. Не мы их вводили и не нам их отменять. Критерии отмены санкций мы не обсуждали и не обсуждаем. Все эти санкции вводились под надуманными и незаконными предлогами», – сказал Рябков.

Рябков заявил, что Россия открыта для обсуждения вопроса о сдерживании ядерных вооружений, однако подчеркнул, что Москва не пойдет на уступки в вопросе оружия в обмен на снятие санкций США.

«Без диалога вообще ничего не получится, но было бы наивно ожидать, что Москва по каким-то соображениям пересмотрит свою линию. Эта линия не конъюнктурная, а связана с пониманием национальных интересов России», – добавил дипломат.

Избранный будущий президент США Дональд Трамп 15 января заявил, что может предложить отмену некоторых экономических санкций в отношении России в обмен на соглашение с российским президентом Владимиром Путиным о сокращении Москвой ядерных вооружений.

Дональд Трамп, который вступает в должность 45-го президента США 20 января, неоднократно заявлял о желании улучшить отношения с Россией, одобрительно отзываясь о ее лидере Владимире Путине.