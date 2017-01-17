Заявления Ле Пен по Крыму являются ничтожными – МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение высказываниями кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен о том, что в случае ее победы на выборах Париж признает аннексированный Крым частью России. Об этом 17 января заявили в пресс-службе украинского МИДа.

В ведомстве заявляют, что утверждения такого рода «являются ничтожными как с исторической, так и с правовой точек зрения».

«Поддержка оккупации Крыма и признание его аннексии – это не только пренебрежение Уставом ООН и основополагающими принципами международного права, но и стимулирование государства-оккупанта к дальнейшим преступным действиям в отношении местного населения», – отметили в украинском МИДе.

В пресс-службе добавили, что «высказывания любого ответственного политика и кандидата на должность президента должны основываться на уважении международного права, суверенитета и территориальной целостности других государств, а не служить интересам третьей стороны, которая осуществляет политику агрессии и оккупации».

Утром 17 января кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что намерена признать аннексированный Крым российской территорией в случае своей победы на выборах.

Марин Ле Пен, известная своей пророссийской позицией, а также тем, что ее политическая сила получает финансовую и пропагандистскую поддержку со стороны России, считается одним из двух ведущих кандидатов на выборах президента Франции, первый тур которых должен состояться 23 апреля. Марин Ле Пен, в частности, призывает к «стратегическому партнерству» между Францией и Россией в борьбе с исламистами.