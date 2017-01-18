В Крыму обещают увеличить скорость поездов до 120 километров в час

В Крыму продолжается капитальный ремонт железнодорожных путей по замене звеньевого пути на бесстыковые рельсовые плети, в результате чего скорость движения поездов будет увеличена до 120 км/ч. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю крымской железной дороги.

«На сегодняшний день в Крым доставлено 12 из 21-го запланированных километров рельсовых плетей. После завершения всего комплекса работ скорость движения поездов на полигоне Крымской железной дороги будет увеличена до 120 км/час», – отмечают в пресс-службе.

В предприятии отмечают, что «укладка бесстыкового пути будет выполнена на перегонах Краснопартизанская-Ефремовская, Ефремовская-Элеваторная, Элеваторная-Пролетная, станциях Краснопартизанская, Ефремовская, Элеваторная».

Как сообщается, бесстыковый путь – конструкция железнодорожного пути, которая отличается высокими эксплуатационными качествами, обеспечивающими скоростное и безопасное движение поездов и снижение расходов на содержание подвижного состава и пути.