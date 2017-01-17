Президент Молдовы заявил, что не признает Крым «российским»

Новый президент Молдовы, пророссийский деятель Игорь Додон заявил, что в Молдове сейчас «никто не пойдет на риск признания Крыма российским», поскольку стране нужны дружеские отношения с Украиной. Такое заявление Додон сделал 17 января на пресс-конференции в Москве, сообщает ТАСС.

«Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения. И делать какие- то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове сейчас никто на этот риск не пойдет», – сказал он и добавил, что Молдове необходимо «решить Приднестровскую проблему».

В то же время, президент Молдовы выразил надежду на то что «на каком-то этапе российско-украинские отношения – дружественные, хорошие, братские – возобновятся».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

Преимущественно русскоязычный регион Приднестровье, где базировалась 14-я армия Советской армии СССР, а затем Вооруженные силы России, в настоящее время переименована в Оперативную группу российских войск, еще в советские времена, в 1990 году, односторонне провозгласила «независимость» от остальной Молдовы. После войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над этим регионом страны; в этой войне на стороне сепаратистов приняли участие отдельные бойцы и целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой. Самопровозглашенной «независимости» Приднестровья не признал никто в мире, хотя регион имеет существенную поддержку России. Россия, вопреки своим международным обязательствам вывести свои войска из региона до 2002 года, отказывается сделать это.