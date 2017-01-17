Полозов: в суде по «делу Чийгоза» вещественные доказательства опровергают показания свидетелей

В суде по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза вещественные доказательства в виде фотографий с митинга 26 февраля 2014 года опровергают показания потерпевших. Об этом 17 января в видеокомментарии заявил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

Соответствующее видео на своей странице в Фейсбуке опубликовал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

«На некоторых фотографиях был изображен Чийгоз. Он находился в правой части внутреннего двора (Верховного Совета АР Крым – КР) – совсем в другом месте от линии соприкосновения «ополченцев» и митингующих. Никаких указаний он давать не мог. Также на этих фотографиях отсутствуют доказательства того, что Чийгоз осуществляет какие-то действия руками, о чем ранее говорили потерпевшие свидетели», – заявил Полозов.

По информации адвоката, на представленных фотографиях видно, что «члены так называемого народного ополчения пришли к зданию Верховной Рады АРК существенно ранее, чем был назначен митинг партии «Русское единство». Они заняли большую часть площади внутреннего двора, практически ограничивая участникам митинга Меджлиса крымскотатарского народа право свободы собраний».

Полозов добавил, что следующее судебное заседание назначили на 18 января.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Крымский суд оставил Чийгоза под арестом до 8 апреля 2017 года.