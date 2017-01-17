Чубаров: приезд в Крым лидеров группировок «ЛНР» и «ДНР» доказывает причастность России к терроризму

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров считает, что визит лидеров группировок «ЛНР» и «ДНР» Игоря Плотницкого и Александра Захарченко в Крым может быть доказательством причастности России к организации террористических атак. Такое мнение Чубаров 17 января высказал в комментарии Крым.Реалии.

«Мы не должны нервничать и заявлять протесты, мы должны тщательно фиксировать. Сегодня второй день, когда украинское государство подало иск в международный суд на Россию. Приезд в Крым лидеров террористических организаций и то, что это происходит на территории, контролируемой Россией, – это еще одно подтверждение того, что российское государство причастно к подготовке и организации террористических атак в современном мире», – сказал Рефат Чубаров.

Накануне российские СМИ сообщили о визите лидеров группировок «ЛНР» и «ДНР» в Крым. Предполагается, что визит Плотницкого и Захарченко приурочен к празднованию 363-й годовщины Переяславской Рады.

16 января Украина подала иск в Международный суд, высший судебный орган в структуре ООН, о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации.