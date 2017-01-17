Лидеры группировок «ЛНР» и «ДНР» Игорь Плотницкий и Александр Захарченко прибыли в Крым, «чтобы получить очередные инструкции из Кремля». Такое мнение Крым.Реалии высказал 17 января председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

«Это не первый визит бандитов, курируемых Москвой в Крым. Кто-то из террористов сказал, что около двух тысяч крымчан воевали на территории «ЛНР» и «ДНР», но мы-то помним, что первые группы бандитов на территории Крыма формировались под руководством Гиркина-Стрелкова, одного из тех, кто организовал нападение и захват государственных зданий в Крыму в феврале 2014 года», – напомнил Чубаров.

Он отметил, что приезд главарей группировоксостоялся по приглашению «Русской общины Крыма», но не подконтрольных Кремлю властей полуострова и не руководства России, таким образом, официальные российские органы стараются дистанцироваться от представителей группировок «ЛНР» и «ДНР», считает Чубаров.

«Оба террористических лидера – отработанный для России материал, с ними нельзя уже здороваться на территории самой России, при этом они могут быть полезными в качестве исполнителей чудовищной затеи Кремля. Этих террористов приглашают к себе не крымские оккупационные власти, поскольку это тоже может испачкать Москву, а приглашает «Русская община Крыма», которая выступила проводником так называемой «русской весны» в Крыму», – добавил председатель Меджлиса крымских татар.

Накануне российские СМИ сообщили о визите лидеров группировок «ЛНР» и «ДНР» в Крым. Предполагается, что визит Плотницкого и Захарченко приурочен к празднованию 363-й годовщины Переяславской Рады.