Кандидат в президенты России Явлинский признал Крым территорией Украины

Кандидат в президенты России от оппозиционной партии ЯБЛОКО Григорий Явлинский в своей предвыборной программе заявил, что Крым является территорией Украины.

Предвыборная программа Явлинского обнародована на персональном сайте политика и проанонсирована пресс-службой ЯБЛОКА 17 января.

Согласно этому документу, кандидат в президенты России Явлинский, в частности, выступает за следующее: «Прекратить любые формы силового вмешательства во внутренние дела Украины, а также разжигание и пропаганду войны. На высшем государственном уровне декларировать приверженность территориальной целостности Украины и соблюдение Россией взятых на себя международных обязательств».

Вместе с тем, российский политик заявляет: «Выполнение этих обязательств в отношении Крыма должно быть неразрывно связано с уважением достоинства и интересов всех жителей полуострова, оно требует специального плана, времени, особого статуса, международных гарантий, международной конференции. Однако это никак не отменяет того факта, что Крым – территория Украины, аннексированная вопреки международному праву и договорам, подписанным и ратифицированным Россией».

2 сентября 2016 года, выступая в телевизионных дебатах на «Первом» канале российского телевидения, лидер ЯБЛОКА заявил, что для России воевать с Украиной – это «абсолютный и законченный позор».

На встрече с журналистами в мае 2016 года политик призвал государство «сказать, что присоединение Крыма – это незаконное действие, и что Крым – не наш».

Явлинский был выдвинут кандидатом в президенты России на съезде партии ЯБЛОКО в феврале 2016 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».