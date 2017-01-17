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Новым председателем Европарламента избран итальянский консерватор Антонио Таяни

Антонио Таяни

Антонио Таяни

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Депутаты Европарламента 17 января выбрали итальянца Антонио Таяни президентом Европейского парламента. Он сменит на посту Мартина Шульца, который оставляет Брюссель и возвращается в немецкую политику.

Антонио Таяни является членом Европейского парламента с 1994 года, он был вице-президентом Европейской комиссии с 2008 по 2014 год, сначала в качестве еврокомиссара по политике транспорта (2008-2010), затем был еврокомиссаром по вопросам промышленности и предпринимательства (2010 -2014). Он стал первым вице-президентом Европейского парламента в 2014 году и был вице-президентом Европейской народной партии с 2002 года.

В предыдущие годы правоцентристская Европейская народная партия и левоцентристский Прогрессивный альянс социалистов и демократов разделяли президентство, поддерживая кандидатов друг друга.

На этот раз Европейская народная партия хотела видеть председателем Европарламента своего кандидата Антонио Таяни из Италии, а альянс социалистов и демократов выдвигал своего итальянского кандидата Джанни Пителла.

В течение первых трех раундов голосования кандидату необходимо было набрать простое большинство голосов, чтобы быть избранным президентом парламента. В четвертом раунде победа присуждается кандидату, который получил наибольшее количество голосов.

В ноябре прошлого года президент Европарламента Мартин Шульц заявил, что решил не выдвигать свою кандидатуру на третий срок президентства.

Мартин Шульц занимал должность президента Европарламента с 2012 года. Действие его мандата истекает в январе. Президента Европарламента выбирают раз в 2,5 года.

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