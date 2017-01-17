Фигуранту ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Рефату Алимову стало плохо в СИЗО – активистка

У фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Рефата Алимова в СИЗО произошло третье за последние недели обострение болезни почек, сообщила в Фейсбуке 17 января активистка объединения «Крымская солидарность» Анна Богачева со ссылкой на адвоката, побывавшего в СИЗО.

«Позвали медперсонал, пришли не сразу, сделали укол. После этого Рефату стало хуже: началась тошнота, он «скрючился» от боли на полу. На повторный вызов врач также долго не приходил, а после заявил, что Рефат симулирует боль. Сокамерники потребовали перевести его в медчасть, что и было все-таки сделано. Там сделали укол обезболивающего, и Рефат почувствовал себя лучше. Помимо этого обострения, его ежедневно мучают боли», – говорится в сообщении.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил меру пресечения в виде ареста фигурантам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмиру-Усеину Куку и Рефату Алимову до 8 февраля 2017 года.

Фигуранты ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более полугода. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук. В апреле 2016 года был задержан Рефат Алимов также по подозрению в связях с «Хизб ут-Тахрир».

Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».