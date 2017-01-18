Савченко предлагает временно забыть про Крым, чтобы вернуть Донбасс

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко считает, что вернуть Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только при временном отказе от притязаний на аннексированный Россией Крым.

«Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма», – заявила она в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Савченко, сейчас Крым является непризнанной оккупированной территорией. «Крым – это очередное Приднестровье», – считает она. И чтобы не превращать в Приднестровье еще и Донбасс, от Крыма следует отказаться. Другого мирного пути решения вопроса, по ее мнению, нет.

Ранее Савченко заявляла, что война в Донбассе, которую она называет «российско-украинской», закончится в 2016 году. Она также выступала за прямые переговоры с лидерами сепаратистов. В начале декабря в Минске состоялась ее встреча с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик». Именно на этих переговорах, как утверждает украинский депутат, она получила опубликованные ею 10 января списки украинцев, удерживаемых в оккупированной части Донбасса, Крыму и России, а также лиц, запрашиваемых у Киева сепаратистами.

В мае 2016 года Кремль обменял Савченко, которую в России приговорили к 22 годам тюрьмы по обвинению в соучастии в убийстве двух журналистов, на осужденных в Украине двух российских военнослужащих.