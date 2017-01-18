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Новости

Савченко предлагает временно забыть про Крым, чтобы вернуть Донбасс

Надежда Савченко

Надежда Савченко

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Депутат Верховной Рады Надежда Савченко считает, что вернуть Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только при временном отказе от притязаний на аннексированный Россией Крым.

«Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма», – заявила она в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Савченко, сейчас Крым является непризнанной оккупированной территорией. «Крым – это очередное Приднестровье», – считает она. И чтобы не превращать в Приднестровье еще и Донбасс, от Крыма следует отказаться. Другого мирного пути решения вопроса, по ее мнению, нет.

Ранее Савченко заявляла, что война в Донбассе, которую она называет «российско-украинской», закончится в 2016 году. Она также выступала за прямые переговоры с лидерами сепаратистов. В начале декабря в Минске состоялась ее встреча с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик». Именно на этих переговорах, как утверждает украинский депутат, она получила опубликованные ею 10 января списки украинцев, удерживаемых в оккупированной части Донбасса, Крыму и России, а также лиц, запрашиваемых у Киева сепаратистами.

В мае 2016 года Кремль обменял Савченко, которую в России приговорили к 22 годам тюрьмы по обвинению в соучастии в убийстве двух журналистов, на осужденных в Украине двух российских военнослужащих.

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